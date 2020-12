Ballotta: “Inter la più attrezzata per lo scudetto. Ha abbondanza di giocatori e sul mercato…”

Intervenuto nel corso del TMW News, Marco Ballotta ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Napoli. Questo il pensiero dell’ex portiere: “Vittoria importante non del tutto meritata perchè il pari era più giusto. Però ho visto un’Inter diversa, più determinata, la squadra è all’altezza per puntare allo scudetto. Il titolo se lo giocano in 3-4 formazioni fino alla fine. E’ un bel campionato, divertente ed equilibrato. Il Napoli comunque non è secondo a nessuno, peccato per la leggerezza di Insigne che ha condizionato la partita. E’ caduto in un errore banale, poteva fare a meno dell’offesa anche l’arbitro poteva chiudere un occhio“.

All’Inter ora cosa manca?

“E’ la più attrezzata per puntare allo scudetto anche perchè è fuori dalle coppe. Ha abbondanza di giocatori e in fase di mercato può anche fare a meno di qualcuno per alleggerire il gruppo. La metto davanti alle altre anche se non di tanto”.

Emerson Palmieri e De Paul – operazioni comunque difficili – sono da Inter?

“Lo si sa sempre dopo… anche Eriksen doveva far fare il salto di qualità . E’ chiaro che ora non si può sbagliare, chi arriva deve servire per aumentare il tasso generale della squadra”.

(Tuttomercatoweb.com)