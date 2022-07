Ballotta: “L’Inter parte da una base solida, con Lukaku ha alzato l’asticella”

Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio: "Di chiacchiere attualmente se ne fanno tante, ma secondo me l'Inter partirà da una base molto solida. Ha posto delle fondamenta rilevanti in vista della prossima stagione. Dybala e Bremer sarebbero state le ciliegine sulla torta, ma l'arrivo di Lukaku ha alzato ancor di più l'asticella della squadra. Il club è solido, sarà la squadra da battere nella prossima stagione".