Marco Ballotta, uno dei tanti doppi ex di Lazio-Inter, ha commentato quanto accaduto ieri sera all'Olimpico ai microfoni di LaLazio.it: “Io capisco che nel calcio quando si gioca non si fanno tanti ragionamenti e che, soprattutto gli attaccanti fanno pochi calcoli. Però onestamente, in una partita finita, con il risultato acquisito, l’Inter poteva comportarsi in modo diverso. Senza infierire su un avversario che era evidentemente in difficoltà”.

“Ma lui non c’entra nulla. Non era mica in campo. C’erano gli attaccanti che non segnavano da tempo e hanno cercato di sfruttare l’occasione. Thuram c’è riuscito, Lautaro no. Quando non vai in gol da diverso tempo, e hai l’occasione, ci provi: e non ti fermi. Il calcio è anche questo, però attenzione…”