"Mezz'ora di Lazio e poi è stato un meraviglioso monologo dell'Inter, che ha messo in mostra tutte le sue qualità. Tecnicamente, tatticamente e fisicamente, dopo l'1-0, non c'è più stata partita. [...] Il gruppo di Simone Inzaghi è un'autentica corazzata: tutti sanno che cosa devono fare, come si devono muovere, tutti corrono, si aiutano, lottano, hanno l'umiltà di sacrificarsi e poi si scatenano in ripartenze che risultano velenosissime per gli avversari".