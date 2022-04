Ballotta: “Inter rigenerata dopo la vittoria contro la Juventus, è la favorita”

L'ex portiere indica nei nerazzurri i principali candidati per lo scudetto: "Hanno avuto alti e bassi, ma sono i più completi"

Marco Ballotta, ex portiere - tra le altre - dell'Inter, ai microfoni di juventusnews24 ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Juventus ancora in corsa? Sei punti sono tanti a questo punto del campionato, anche perché se ci fosse una sola squadra lì davanti si potrebbe anche sperare, ma essendocene tre diventa più problematico. Dovrebbero perdere due partite tutte e tre le squadre davanti, non è facile. Poi è indubbio che in questo momento del campionato vediamo che anche le altre non è che stanno andando a mille. Il Milan ha già avuto qualche battuta d'arresto: fanno fatica a segnare ma li vedo ancora pimpanti. A livello psicologico essere stati recuperati dall'Inter può avere per loro un risvolto negativo. L'Inter invece dopo la vittoria contro la Juve si è un po' rigenerata. Forse proprio il passo falso con i nerazzurri è stato determinante per la Juve, che comunque ha già recuperato molti punti. La Juve sta avendo un buon ruolino di marcia ma secondo me non è candidata alla vittoria finale: se dovessero vincerlo loro vuol dire che le tre davanti hanno sbagliato tutto".