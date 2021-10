Inter-Juventus, ballottaggio Calhanoglu-Vidal: “Chi la spunta? Può dipendere da… Dimarco”

Accanto a Barella e Brozovic, saranno Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal a giocarsi l'ultimo posto nel terzetto di centrocampo

Accanto a Barella e Brozovic, saranno Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal a giocarsi l'ultimo posto nel terzetto di centrocampo in vista di Inter-Juventus. Il turco ex Milan ha smaltito completamente il guaio alla caviglia che lo ha tenuto fuori contro Lazio e Sheriff; dal canto suo, però, Vidal ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma, culminato nel gol in Champions League. Scrive Tuttosport: