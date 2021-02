La Stampa – Inter, non solo il sostituto di Vidal: doppio ballottaggio a tre per Conte

“Senza appello. Juventus e Inter sono a un bivio. Da una parte la finale di Coppa Italia, la possibilità di sollevare il trofeo, dall’altra le mani vuote, lo sconforto di un obiettivo perduto”. Apre così l’articolo de La Stampa in merito al ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, un match che parte in salita per i nerazzurri, costretti a vincere con due gol di scarto o quantomeno a segnare almeno tre gol e vincere allo Stadium, evento che non avviene dal 2012 con Stramaccioni.

Formazione Inter, i dubbi di Conte

Conte va a caccia dell’impresa, ritrova Hakimi e Lukaku rispetto al match d’andata e ha un paio di dubbi di formazione: Darmian, Perisic o Young per la fascia sinistra, con l’obiettivo di fermare Cuadrado e, al contempo, garantire l’apporto necessario in avanti. Per sostituire lo squalificato Vidal, invece, tocca a Gagliardini, in vantaggio su Eriksen e Sensi.