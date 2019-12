Balotelli: “In carriera meno problemi di quanti hanno detto. A Brescia sono a casa e…”

Il suo Brescia ha pareggiato con il Parma uno a uno e il gol delle Rondinelle lo ha segnato Mario Balotelli. A fine partita l’ex giocatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di Skysport: «Di problemi ne ho avuti veramente pochi nella mia carriera e anche se hanno sempre fatto vedere che ce ne sono stati molti di più, ma non è così. Comunque sono a casa, sto bene, avevo bisogno di un anno più tranquillo. Ho intenzione di rimanere, poi vedremo dai. Con Grosso? La vicenda l’ho vissuta come gli altri giocatori, ha deciso il presidente, non mi aspettavo mandasse via Corini, senza togliere niente a Grosso. Sinceramente durante l’allenamento Grosso diceva che non avevo l’intensità giusta e mi ha detto puoi fermarti qui e io ho chiesto se dovevo fare la doccia o andare via. Lui mi ha risposto che potevo andare via e sono andato via. Ho intensità giusta negli allenamenti, mi alleno sicuramente forse dieci-quindici volte di come mi allenavo da giovane. Non sono al cento per cento, ma a quel livello non ci arriva mai nessuno, forse Ronaldo. Cori razzisti? Non ho niente contro Verona, sono stati fatti pochi ululati da pochi scemi».

(Fonte: SS24)