SportWeek – Balotelli e Icardi, modi diversi per sprecare il proprio talento

In un articolo pubblicato su SportWeek, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato di Mario Balotelli e Mauro Icardi, due dei maggiori "sprechi di talento" degli ultimi anni: "L'autodistruzione di un campione. George Best l'esempio inarrivabile. [...] Nel nuovo millennio dobbiamo accontentarci di esempi minori. Per esempio, Mario Balotelli, auto-parcheggiatosi in Svizzera, al Sion. [...] "Balo" si è buttato via con metodo, tra scemenze e scemate, ed è stato un peccato perchè a Coverciano il suo tiro aveva rari precedenti, alcuni erano risaliti a Gigi Riva per comparare la potenza. Poi Mauro Icardi, oggi l'auto-spreco più vistoso. Lo ricordiamo giovane e forte nella Samp, capace di stendere la Juve a Torino con la sfrontatezza del predestinato. Lo abbiamo visto impazzare nell'Inter come predatore. E poi? Poi Wanda Nara e la vita involuta in telenovela. [...] A quasi 30 anni non può più spremere il massimo da se stesso, la vita privata lo ha prosciugato, e sarà difficile che alla scadenza del contratto col Psg trovi qualcuno disposto a rifargliene un altro alle medesime principesche condizioni".