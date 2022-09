Balotelli: “Milan e Inter le squadre più belle dove un giocatore possa stare. San Siro…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Supertele , intervistato da Pierluigi Pardo e Alessandro Alciato , Mario Balotelli ha ripercorso alcune tappe della sua carriera. "Il 2012 è stato un anno incredibile e ogni tanto ci penso e mi vengono i brividi. Con Mancini non ho alcun tipo di rancore, ho sempre rispettato le sue scelte. La non convocazione contro la Nord Macedonia mi ha fatto male, ma perché da italiano sapevo che potevo aiutare tanto. Col Mancio ho sempre avuto un ottimo rapporto".

"Derby? Non l'ho visto, ma quando penso a San Siro ricordo lo stadio più bello del mondo con due squadre bellissime. Ho 32 anni e mi emoziono ancora. Napoli? Sono legato alla città, mi sarebbe piaciuto giocare col Napoli. Per tante situazioni non è stato possibile ed è andata così. Dovessi tornare in Italia? Dovessi scegliere direi Milan e Inter che sono le due squadre più belle dove un giocatore possa stare, dove un ragazzino può fantasticare".