Moratti: “Con Balotelli Mancini ha mantenuto la promessa. Al Monza…”

Le parole dell'ex presidente sull'ex calciatore nerazzurro tornato in Nazionale dopo un lungo periodo di assenza

Mario Balotelli è stato uno dei tantissimi giocatori passati all'Inter durante la presidenza di Massimo Moratti. Al quotidiano Il Cittadino, l'ex numero uno nerazzurro ha parlato proprio del giocatore che di recente è tornato in Nazionale perché Mancini lo ha convocato per uno stage.

«Lo scorso anno sono stato attento a ciò che faceva Mario con il Monza. E’ un bravissimo ragazzo, che ogni tanto ha avuto qualche reazione istintiva che non l’ha aiutato. Il suo palcoscenico adatto non era la serie B e Mancini è stato coraggioso e leale nel riconvocarlo in Nazionale. Del resto glielo aveva promesso: se avesse giocato bene lo avrebbe richiamato in Azzurro», le parole dell'ex presidente sull'ex calciatore nerazzurro.