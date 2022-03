Balotelli: “Nulla da invidiare a CR7 e Messi”. Materazzi lo prende in giro

L'ex attaccante nerazzurro ha detto di avere tanta qualità e di non avere nulla da invidiare a nessuno. L'ex compagno gli scrive sui social

In un'intervista a The Athletic ha detto: «Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica, non ho nulla di cui essere geloso, a dire il vero». Mario Balotelli non si sente inferiore a nessuno, sa di aver perso delle chance nella sua vita, ma sa quanto valgano i suoi piedi. Marco Materazzi, suo ex compagno all'Inter, ha letto le sue parole e l'ha preso in giro facendogli capire di non esagerare troppo: "Stai buono, fratellino", le sue parole accompagnate da emoticon di risate sonore.