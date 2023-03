Balotelli risponde a Mancini: “Gli attaccanti ci sono e pure in forma”

Nei giorni scorsi, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, aveva lamentato la mancanza di alternative per l'attacco azzurro, tanto da arrivare a convocazione Mateo Retegui, oriundo del Tigre. Con una storia su Instagram, Mario Balotelli, ex Inter, ha risposto così: "Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma... fidatevi".