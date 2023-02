Balotelli, è rottura anche con il Sion: i tifosi bruciano la sua maglia

Non c'è pace per Mario Balotelli: l'avventura al Sion dell'ex attaccante dell'Inter, che in estate ha lasciato la Turchia e l'Adana Demirspor per approdare in Svizzera, non sta andando secondo le aspettative (solo 5 gol fin qui, di cui 3 su calci di rigore), e nella giornata di ieri è andato in scena un nuovo episodio disdicevole. Alcuni tifosi hanno infatti bruciato la maglia di Super Mario al momento della sua sostituzione in occasione del pesante ko interno per 0-4 contro il San Gallo. Una rabbia esplosa al coro di : "Suda la maglia e poi esci".