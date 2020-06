Balotelli posta un video del Fenomeno Ronaldo e lo tagga: “Tu non eri umano”

Mario Balotelli ha ripreso ad allenarsi con il Brescia. Ieri ha visto però la partita dei suoi compagni contro la Fiorentina in tv.

L’ex giocatore nerazzurro ha avuto modo di rivedere anche in un vecchio Inter-Schalke04 un’azione di Ronaldo, che su cross di Zanetti in area è riuscito a smarcarsi da due avversari costringendoli al fallo da rigore con un dribbling fenomenale. Il calciatore italiano ha così taccato il Fenomeno e ha scritto: “Tu non eri umano” con faccine sorridenti e cuoricini. Sì, era di un altro pianeta e gli interisti che lo hanno visto giocare lo sanno bene.