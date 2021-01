Ex Inter, Balotelli contestato dai tifosi del Brescia e replica: “Ignorate cosa è successo”

L’ex Inter Mario Balotelli è stato contestato dai tifosi della Curva Nord del Brescia con uno striscione: “Sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi tu vali zero. Uomo senza dignità”, hanno scritto. E lui ha postato la foto dello striscione per replicare a quanto hanno scritto. In un lungo post ha parlato del suo rapporto con la società e si riferisce molto probabilmente al presidente Cellino, che però non nomina mai:

«Sapete quante cose avrei da dirvi a riguarda di chi sapete voi? Sono d’accordo. Le prestazioni non sono state da Balotelli e il mea culpa l’ho fatto. Ma posso dirvi che sono state condizionate da questo personaggio che purtroppo non ama questa città, non ama la bandiera del Brescia e sicuramente non ama voi. Sono stato zitto finora perché ho una dignità e sono un uomo. E rispetto la dignità e l’amore che ho per città e bandiera. Mi spiace sia finita così. Mi spiace per questo striscione. Ma la verità è che Brescia è e sarà sempre casa mia, avrà sempre il mio rispetto. Forse questo striscione (posso anche capirlo perché siete ignari di cosa sia successo con il club) sarebbe stato più corretto scriverlo a chi sapete voi. Perché lui è una persona che non ha rispetto nemmeno per i suoi calciatori. Sempre Brescia nel cuore. Comunque sia, vi voglio bene».