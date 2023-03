Balzani: “Mourinho ha offerte, ma lui vuole restare a Roma: lo scenario”

Le parole del giornalista: "Mourinho ha delle offerte, non sono da top club ma lui esercita un fascino per chi ha tanti soldi"

Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Francesco Balzani, giornalista, ha parlato così del futuro di Jose Mourinho, accostato nelle scorse settimane anche all'Inter: "Mourinho ha delle offerte, non sono da top club ma lui esercita un fascino per chi ha tanti soldi da spendere come il West Ham. Lui però vuole restare a Roma. Non so se c’è stato l’incontro con i Friedkin però spero che questo mese, visto che c’è anche la sosta, potrebbe portare un po' chiarezza tra le due parti. Se viene fatta chiarezza non ci sono offerte che tengono".