“Lotta scudetto? La Juve ha accorciato il gap con l’Inter, anche il Napoli ha fatto un ottimo mercato poi ha il vantaggio di non fare le Coppe, l’obiettivo è quello di restare sempre attaccato alle prime e poi capire come evolve il campionato. McTominay è uno dei primi 5 colpi di questo mercato, lui è un giocatore che va tanto sotto porta e Conte deve sfruttare le caratteristiche di chi si butta dentro come fa l’ex United, ora Conte dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio. Credo che De Laurentiis abbia fatto una squadra così importante, la coppia Conte-Lukaku è un binomio che ha sempre funzionato. All’Inter insieme sono stati devastanti, Lukaku da solo a Roma non ha fatto invece così bene. Samardzic? L’Inter era molto avanti, aveva fatto anche le visite mediche con i nerazzurri. Perez al Napoli molto più vicino rispetto a Samardzic però sappiamo tutti com’è andata a finire”.