Mercato, in estate derby Inter-Milan per Barak. C’è la prima richiesta del Verona

Il jolly di centrocampo di Tudor piace sia a Inter che a Milan, il Verona chiede 20 milioni per cedere il suo cartellino

Tra i giocatori che si stanno confermando in questo campionato c'è sicuramente Antonin Barak del Verona. Dopo il buon periodo all'Udinese, il centrocampista si è rilanciato a Lecce con Liverani. E ora è una pedina fondamentale della formazione di Tudor. Il Verona lo ha riscattato in estate a 6 milioni, ora ne chiede circa 20 per il suo cartellino.