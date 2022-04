Verona, Barak e Miguel Veloso da valutare: i dubbi di Tudor in vista dell’Inter

Domani sera la sfida di campionato tra nerazzurri e scaligeri: i due centrocampisti sono gli osservati speciali

Andrà in scena domani a San Siro la sfida tra Inter e Verona. Ancora qualche dubbio di formazione per Igor Tudor, tecnico degli scaligeri, che in questi ultimi giornai valuterà le condizioni dei suoi. Così scrive L'Arena: "Tudor valuterà nella rifinitura di questa mattina Barak e Veloso. Sono loro, infatti, i due in dubbio per la trasferta di Milano. Il ceco è stato vittima di una forte influenza intestinale che gli ha impedito di allenarsi col gruppo e, quasi sicuramente, darà forfait. Il portoghese, invece, è in lento recupero dopo l'ennesimo guaio al soleo della gamba sinistra. Per il resto, abili e arruolati Lasagna e tutti gli altri ad eccezione dei soliti fermi ai box. Oggi pomeriggio la partenza per il ritiro, domani alle 18 il fischio d'inizio affidato a Marinelli di Tivoli con Aureliano e Cecconi al Var".