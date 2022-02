Barbano (Cds): “Autorevolezza Inter, in Serie A non ha eguali. Stavolta Inzaghi…”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista analizza la vittoria dei nerazzurri contro la Roma

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter a San Siro contro la Roma, dalle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano analizza la prestazione della squadra nerazzurra. "Chiamarsi Dzeko, o Zaniolo, suggerire con uno scatto un passaggio smarcante, con l’aspettativa fondata di giungere all’appuntamento con il pallone, o piuttosto con lo scoramento di chi sente in anticipo vano il suo sforzo. Chiamarsi Dzeko, o Zaniolo, e mostrare plasticamente quant’è diverso il destino di un attaccante che abbia alle spalle Brozovic, Barella e Perisic, o piuttosto Oliveira, Veretout e Karsdorp. Chiamarsi Dzeko, o Zaniolo, e raccontare l’autorevolezza dell’Inter e gli insormontabili limiti della Roma".

"Il quarto di Coppa che rilancia i nerazzurri è una Tac del divario che c’è tra la capolista e quasi tutte le altre, Milan compreso. Non è imbattibile, l’Inter, come dimostra il capitombolo di San Siro, e come confermano ieri i primi venti minuti della ripresa, quando la squadra si allunga oltre il dovuto, e i suoi meravigliosi corridori pagano il prezzo di qualche azzardo agonistico".