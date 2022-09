Barbano: “Inter incompiuta. Handanovic professionista, ma riflessi non sono quelli di una volta”

L’Inter mostra invece un’incompiutezza caratteriale e tattica che meriterà qualche approfondimento. Sulle fasce paga la partenza di Perisic, davanti Lautaro e Correa raramente sono in dialogo, in difesa è imbarazzante lo sbandamento sul gol di Giroud. E più di tutto tra i pali ha un bravo professionista ma i cui riflessi, a trentotto anni, non sono più quelli di una volta. Forse un maggior coraggio nell’impiego di Mkhitaryan e Dimarco darebbe a questa squadra una maggiore capacità di spingere e giocare tra le linee. Cinque giornate non danno indicazioni sull’esito di un campionato lungo e concentrato in un lasso di tempo ristretto, causa Qatar. Ma bastano a far capire che il Milan campione d’Italia è ancora per tutti la squadra da battere.