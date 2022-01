Barbano: “Inter di Marotta ha ali per librarsi in volo. Stasera può aprire un ciclo”

Le considerazioni del giornalista a proposito di nerazzurri e bianconeri a poche ore dalla sfida del Meazza

Attraverso il Corriere dello Sport di oggi, Alessandro Barbano ha analizzato la situazione di Inter e Juventus. Ecco il focus proposto dal giornalista: "Negli ultimi anni Juve e Inter hanno speso più di ciò che avrebbero dovuto. La Juve lo ha fatto nel peggiore dei modi, credendo di proteggersi sotto l’ombrello di Ronaldo. Salvo bagnarsi appena finché il portoghese segnava in bianconero, e naufragare nel diluvio quando l’ombrello si è chiuso. L’Inter lo ha fatto bene, con l’astuzia sottile, e sempre dietro le quinte, di Giuseppe Marotta, un manager con la stessa abilità di Moggi ma con in più una dose di umiltà che gli vale il senso del limite. Il patrimonio sportivo messo da lui in piedi ha le ali per librarsi in volo, sopra i piedi d’argilla di una società senza certezze".