Barbano: “Inter, Lautaro toro e camaleonte. Dzeko? Postura da dopolavorista”

La riflessione sui due attaccanti nerazzurri scesi in campo ieri al Meazza con due atteggiamenti molti diversi

Alessandro Barbano, editorialista del Corriere dello Sport, si è soffermato su due attaccanti dell'Inter nel suo focus all'indomani del match vinto dai nerazzurri sull'Empoli. Ha scritto: "L o chiamano “El Toro”, con un soprannome coniato da un compagno delle giovanili del Racing Avellaneda, dove iniziò a farsi notare per la sua energia. Ma in un manuale di erpetologia, la scienza che studia i rettili, il Lautaro potrebbe confondersi con uno di quei piccoli camaleonti che hanno una fionda per lingua e agguantano la preda quando questa è a tiro. E nessuno avrebbe niente da dire. Perché il modo fulmineo di calciare del centravanti nerazzurro, flettendo il bicipite destro come un elastico e lasciando andare il collo del piede a schiaffeggiare la palla, è un unicum nel campionato italiano".