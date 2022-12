Barbano: “Inter-Napoli punto interrogativo col rientro di Lukaku. Spalletti…”

Le parole del giornalista a proposito della sfida in programma tra le due squadre al rientro dalla sosta

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport. Queste le sue considerazioni: "Spalletti ha previsto gli appesantimenti dei calciatori. D'altra parte il campionato è lungo e bisogna resistere sino a giugno. L'incognita sarà questa pausa, ma sono convinto che il Napoli abbia giocato bene nelle amichevoli affrontate ed avrà un impatto importante in Serie A. Soprattutto per il numero esiguo dei propri calciatori, i quali sono stati impegnati ai Mondiali. Ci auguriamo che questo possa rappresentare un vantaggio. È un punto interrogativo la gara con l'Inter, è tornato Lukaku tra le fila nerazzurre".