Barbano: “Inter, razionalità esemplare nella difficoltà. Spalletti triste perché…”

Il punto di vista del giornalista a proposito del confronto tra nerazzurri e azzurri ieri pomeriggio al Maradona

Spiega il giornalista: "È questo il fotogramma psicologico della sfida del Maradona. C’è l’Inter che sul campo è più debole, ma sa gestire con una razionalità esemplare il momento più difficile della stagione. E c’è il Napoli che sul campo è più forte, ma non sa di esserlo. E anche nella ripresa, quando il panico lo attanaglia e il possesso palla passa dal 52 al 43 per cento, sfiora due volte il gol con Elmas e Osimhen. Ma non ci crede quanto dovrebbe e finisce per consegnare il palleggio agli avversari.

Spalletti era triste in conferenza stampa nel dopo partita. Non per il sorpasso mancato, ma perché sa che non si vince lo scudetto con l’arrendevolezza mostrata dagli azzurri nella ripresa. Neanche se, dopo il rientro degli atleti africani, disponi della squadra tecnicamente più dotata e tatticamente più vivace del campionato. Inzaghi esce dai due scontri diretti contro Milan e Napoli con una sconfitta, un pareggio e qualche acciacco fisico, ma constata che il divario di personalità tra l’Inter e le sue rivali è intatto. A tredici turni dalla fine questa certezza vale più del punto di vantaggio in classifica.