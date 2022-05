Barbano: “Inzaghi, smorfie da cartone manga. La corsa scudetto è guerra dei nervi”

La riflessione sul tecnico nerazzurro e non solo all'indomani dei due anticipi disputati in Serie A

Nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano si è concentrato anche su alcuni allenatori dopo le gare di ieri. Questo il suo commento: "Se la mimica di Inzaghi a bordo campo ha assunto le smorfie di un cartone manga, è perché la corsa per il titolo è ormai una guerra dei nervi. Con il tecnico nerazzurro costretto a puntare le sue fiche migliori su due piatti diversi: la finale di Coppa Italia mercoledì prossimo all’Olimpico non vale lo scudetto, ma è un buon premio di consolazione.