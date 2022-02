Barbano: “Il Milan non ha il carattere per essere vincente. Ma l’Inter deve…”

L'analisi del giornalista: "La classifica rischia di restare fluida fino al 6 marzo, quando Spalletti riceverà Pioli al Maradona, per giocarsi lo spareggio"

Il mercato di gennaio e l’usura di una stagione intensa hanno accorciato le distanze qualitative tra cima e coda. Nessuna big è più al sicuro contro una provinciale. Non lo è maggior ragione l’Inter oggi contro il Sassuolo, che provinciale non è. Perché gioca un calcio moderno, veloce, originale a centrocampo, e ha due, tre uomini che farebbero gola a chiunque. Le ultime prove di Inzaghi hanno mostrato una certa indeterminatezza offensiva e una qualche intermittenza in mezzo al campo, scoprendo punti deboli nella fase più delicata della stagione, quando l’Inter dovrebbe allungare il passo, per non soffrire l’assedio delle rivali. La classifica rischia di restare fluida fino al 6 marzo, quando Spalletti riceverà Pioli al Maradona, per giocarsi lo spareggio per la volata o piuttosto per il secondo posto. Però il Napoli è adesso, tra le tre di vertice, la squadra più in salute e in equilibrio tattico".