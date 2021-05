Barbano (CdS): “Inter, Zhang non può chiedere sacrifici senza un progetto. Forse non può…”

Un duro attacco al presidente dell'Inter Steven Zhang arriva da Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport

"L’Inter deve prospettare ai suoi tesserati un progetto chiaro, per giustificare il sacrificio economico richiesto, che oggi non si vede. Zhang non ritenne appetibili le offerte ricevute quando il club era in vendita ma non mostra neppure l’intenzione (o la capacità) di investire risorse per sostenerne la crescita futura (...). Anni addietro se ne intravedeva i contorni: investire in una rosa competitiva, capace di vincere, migliorare la visibilità dell’Inter sui mercati internazionali (soprattutto Asia), promuovere il brand del club portandolo nei top 20 al mondo (...). Chiedendo questo a un dipendente gli si chiede, in pratica, di diventare socio ma a un socio si illustrano i programmi. Ai giocatori dell’Inter sono stati illustrati progetti credibili?".