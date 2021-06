AS – Ex Inter, Coutinho nel mirino di Sampaoli: dal Barça porte aperte

Il giornale spagnolo parla dellìex nerazzurro e sottolinea che piace all'Olympique Marsiglia: ci sono però degli ostacoli da superare

Da tempo di parla dell'addio certo di Coutinho al Barcellona. Stando a quanto sostengono i media spagnoli, tra questi AS, il nome del giocatore ex Inter è tornato d'attualità perché sarebbe finito sul taccuino dell'Olympique Marsiglia. Sarebbe più che altro un desiderio di mister Sampaoli . Ma pare proprio che il presidente Longoria si sia messo in testa di assecondarlo. Non dovrebbe neanche essere una trattativa difficile, scrive il quotidiano spagnolo, ha altri due anni di contratto con il Barcellona.

L'ostacolo più importante è dato dallo stipendio del calciatore che il calciatore francese non può sobbarcarsi. Sicuramente c'è stato un primo contatto tra il Marsiglia e l'entourage del brasiliano che arriva da un infortunio che lo ha messo ko per mesi anche dopo un'operazione. Il calciatore non rientra tra le priorità del Barcellona: per lui porte aperte, sottolinea AS, come è stato anche in passato. "Vedremo se questa cessione sarà quella definitiva".