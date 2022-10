Giornale – Barça-Inter, nerazzurri con 2 risultati su 3. Inzaghi con i titolarissimi

Quella di questa sera al Camp Nou sarà una gara decisiva per entrambe le squadre

L'Inter questa sera ha il difficile compito di uscire dalla bolgia del Camp Nou quantomeno con un pareggio. Una gara quella contro il Barcellona che può già essere decisiva per il passaggio del girone. "Barcellona-Inter ha il sapore forte dello scontro diretto, anche se infilato al quarto turno di un girone ad altissima difficoltà e carico di storia. Inter con 2 risultati su 3, ma Barcellona spinto dal Camp Nou, riscaldato anche alla vigilia dalle polemiche di Xavi e Laporta", sottolinea il Giornale.

"Facile dire che servirebbe una notte da Inter, a Barcellona pensano però che basti una notte da Barça. Sarà in ogni caso durissima. A San Siro, il Barcellona ha pagato la presunzione di sentirsi troppo forte oltreché bello, contro una squadra che si presentava in crisi. Stasera non capiterà, c'è da scommetterci. Inzaghi gioca con i suoi titolarissimi, difficilmente sperimenterà l'Inter con un solo attaccante".