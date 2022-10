Barça-Inter, pagelle CdS: “Lautaro, 45′ da dominatore. In due rimandati”

Voti alti con due mezze bocciature in casa Inter per quel che concerne le pagelle per il Corriere dello Sport. Il migliore in campo è Lautaro

Voti alti con due mezze bocciature in casa Inter per quel che concerne le pagelle per il Corriere dello Sport. Il migliore in campo è Lautaro, voto 8: " Primo tempo in ombra, ripresa da dominatore. Ritrova il gol dopo 43 giorni e 7 gare a secco. Serve l’assist a Gosens e mette Asllani davanti alla porta. Il Nou Camp gli porta bene". Molto bene (voto 7,5) anche per Barella, Bastoni e Calhanoglu mentre sono da 7 Onana, Dumfries, Gosens e Dzeko. 6,5, invece, per Bellanova e Darmian oltre a Skriniar e Dimarco. Bocciati in due: Mkhitaryan e Asllani, 5,5 per entrambi.