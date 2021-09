Barça, Koeman in bilico: pronto il piano B. Ecco l’idea della dirigenza

Dopo il pareggio contro il Granada, la posizione del tecnico olandese è sempre più in bilico

Momento complicato per il Barcellona. I blaugrana, dopo l'addio di Messi in estate, faticano a trovare continuità di risultati. Ieri al Camp Nou hanno rischiato di perdere col Granada, salvati al 90' da Araujo. La panchina di Ronald Koeman è seriamente in bilico, ma secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il tecnico rimarrà almeno fino alla gara col Cadice in programma giovedì.