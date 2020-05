In prima pagina su Sport, quotidiano spagnolo, si parla ancora una volta di Lautaro. L’operazione che lo porterebbe a Barcellona avrebbe una chiave, l’operazione Pjanic. Il giornale scrive: “I 25 mln che il Barça otterrà per Semedo serviranno per pagare una parte dell’ingaggio di Lautaro Martinez”.