“Il Barça fissa il prezzo ai giocatori cedibili per poter fare cassa con cui affrontare gli acquisti, in particolare quello di Lautaro“. È il titolo in prima pagina di Mundo Deportivo che continua a parlare dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Tra i giocatori cedibili ci sono Semedo valutato 50 milioni, Junior Firpo, Todibo, Rafinha, Vidal e Wague.