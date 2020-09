MD – Barça, via all’operazione Depay: c’è l’offerta. Tramonta la pista Lautaro?

Il Barcellona cambia obiettivo per l’attacco. Lautaro al momento è irraggiungibile, la richiesta dell’Inter e i problemi economici, a oggi appaiono ostacoli insormontabili per il club blaugrana,. Ecco perché l’attenzione si è spostata su Memphis Depay. “Il Barça ha avviato l’operazione Memphis Depay per espresso desiderio di Ronald Koeman. Vogliono approfittare degli ottimi rapporti che Bartomeu ha con il presidente Jean-Michel Aulas e delle difficoltà del lione che quest’anno non giocherà in Europa. Offrono 20 milioni di euro più bonus“, spiega il giornalista di Mundo Depotivo Francesc Aguilar.