Caos Barcellona, arrestato l’ex presidente Bartomeu

Nuovi guai per Josep Maria Bartomeu, finito in manette questa mattina nel corso dell'operazione "BarcaGate"

Nuovo scandalo in casa Barcellona: Josep Maria Bartomeu, ex presidente blaugrana, è stato arrestato questa mattina nel corso dell'operazione "BarcaGate", vicenda venuta alla luce poco più di un anno fa in Spagna e che vede coinvolto proprio il club catalano. Insieme a lui, come riferiscono Cadena Ser e La Vanguardia, finiscono in manette anche altri tre ex dirigenti.