Barcellona assolto: cadute le accuse di corruzione nel “caso Negreira”

Buone notizie per il Barcellona: il club blaugrana è stato assolto dalle accuse derivate dal cosiddetto "caso Negreira" per i presunti pagamenti all'ex vicepresidente del Comitato tecnico degli Arbitri, José María Enríquez Negreira. Quest'ultimo, come è stato specificato, all'epoca dei fatti non era in possesso della qualifica di funzionario pubblico necessaria per questo tipo di reato.