Barcellona, Mingueza e Braithwaite positivi al covid: si teme un focolaio

I due giocatori del Barcellona sono risultati positivi al Covid

Due giocatori del Barcellona sono risultati positivi al Covid: dopo il difensore Oscar Mingueza di ieri, oggi è toccato all'attaccante danese Martin Braithwaite. Lo ha annunciato il club blaugrana in un comunicato. Mingueza e Braithwaite non saranno quindi disponibili per la partita della Liga contro il Maiorca di domenica al Camp Nou.