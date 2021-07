Barcellona, crisi continua: il club chiede un taglio del 40% dello stipendio a 4 senatori

Il Barcellona prova a correre ai ripari per fronteggiare la grave crisi finanziaria: chiesto ad alcuni calciatori un taglio dello stipendio

Il Barcellona prova a correre ai ripari per fronteggiare la grave crisi finanziaria. Secondo quanto riporta El Periódico de Catalunya, infatti, i blaugrana hanno proposto ad alcuni senatori della rosa (Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto) un taglio dello stipendio del 40%. Il club deve attuare un drastico taglio di costi e ingaggi per rispettare la politica di austerity imposta dalla Liga. In bilico, tra l'altro, c'è anche il rinnovo di contratto di Messi, attualmente svincolato.

Finché non ridurrà le spese generali, il Barça non potrà procedere a firme e ufficialità riguardo il prolungamento della Pulce. In questa ottica vanno lette le possibili cessioni di Coutinho, Griezmann e Umtiti. La reazione dei calciatori in questione non si è fatta attendere, dato che i procuratori hanno ritenuto le richieste del Barcellona a dir poco fuori dal mondo. Come andrà a finire?