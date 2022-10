Barcellona, Xavi soddisfatto dopo l’Inter: ecco cosa ha detto ai suoi calciatori

Il giorno dopo il pareggio per 3-3 contro l'Inter è ancora grande la delusione in casa Barcellona, le cui chance di qualificazione agli ottavi di finale si sono ridotte sensibilmente. Come scrive il quotidiano catalano Sport, questa mattina Xavi ha tenuto a rapporto i giocatori prima dell'allenamento: il tecnico blaugrana ha spiegato di essere soddisfatto della prestazione della squadra nella prima parte della gara, dal momento che aveva applicato molto bene la tattica concordata. Il rimprovero era per due singoli errori che hanno rovinato tutto il lavoro svolto in precedenza. Xavi ha ricordato loro che questi errori pesano molto in una competizione breve e intensa come la Champions League. E, soprattutto, Xavi ha voluto mandare un messaggio molto chiaro al gruppo: ora vinciamo la Liga!