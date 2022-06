Il Barcellona in crisi, Romeu: “Servono 500 milioni per salvare il club”

In una lunga intervista a Sport il vicepresidente per l’area economica parla delle difficoltà economiche del club

In una lunga intervista a Sport il vicepresidente per l’area economica del Barcellona, Eduard Romeu, ha parlato della difficile situazione finanziaria in cui versa il club. "Il numero che fa più danni è quello dello squilibrio patrimoniale. Patrimonio negativo per 500 milioni di euro. Circa 150 milioni di perdite potrebbero essere aggiunte a questo corso se non facessimo nulla. L'ho già detto un giorno, abbiamo bisogno di 500 milioni per salvare il Barça".