Barcellona, Eric Garcia: “Giocare in casa un vantaggio. Inter? Sappiamo che…”

Eric Garcia, difensore del Barcellona, in un'intervista concessa a Esport 3 ha parlato dell'imminente sfida di Champions League contro l'Inter: "Sappiamo per cosa stiamo giocando. Giocare in casa è un vantaggio per noi. I tifosi saranno con noi come lo sono stati per tutta la stagione. Spero che passeremo una bella serata. Le difficoltà contro il Celta Vigo? La partita nel secondo tempo poteva essere migliore, ma alla fine in questo tipo di gare quello che conta è vincere e l'anno scorso, quando le cose non ci andavano bene, ci sfuggivano i punti. Questo ci motiva per la partita di mercoledì".