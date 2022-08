Il Barcellona e la grana Koundé: il difensore ancora fuori dai convocati. Entro…

Per la seconda giornata consecutiva il club blaugrana non ha potuto convocare il difensore

Il Barcellona ha comunicato i convocati di Xavi Hernandez per la partita contro la Real Sociedad. Per la seconda giornata consecutiva, all'appello manca Jules Koundé. I blaugrana potranno inserire in squadra il difensore non appena si libererà spazio salariale. Il conto alla rovescia è già iniziato, mancano solo dieci giorni alla scadenza e se il Barcellona non riuscisse a liberare spazio, il difensore francese potrebbe liberarsi il 31 agosto.