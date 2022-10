Champions, Barcellona-Inter mercoledì alle 21: Amazon o Sky? Dove vedere la gara

L'Inter scenderà in campo mercoledì sera alle 21 in casa del Barcellona. Ecco dove poter vedere la sfida in tv

Andrea Della Sala

La sfida che vedrà opposte Barcellona ed Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app.

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Barcellona-Inter per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.