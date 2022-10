Barcellona-Inter, la designazione arbitrale: dirige il polacco Marciniak

Sarà Szymon Marciniak l'arbitro del match di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì 12 ottobre alle ore 21 al Camp Nou. Il fischietto polacco sarà coadiuvato dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come guardalinee e da Tomasz Musial come quarto uomo. Il VAR sarà Tomasz Kwiatkowski, assistito dall'inglese Stuart Attwell.