CdS – A Barcellona ci sarà da sudare, l’Inter pronta a rialzare il muro

Alla vigilia della sfida delicata e decisiva contro il Barcellona, l'Inter studia il modo di fermare i blaugrana come fatto all'andata. "Al Nou Camp con il muro alzato. Inzaghi è pronto a rispolverare il suo terzetto difensivo titolare, dopo l’eccellente prova contro il Barcellona a San Siro. Una settimana fa, al di là del gol annullato e della parata, in compartecipazione con il palo, sul diagonale di Dembelé, i pericoli corsi da Onana sono stati limitati e ridotti. Merito, appunto, di una fase difensiva eccellente. Ma in Catalogna ci sarà da sudare, perché il Barça ha la necessità di vincere per non rischiare un’altra eliminazione nella prima fase di Champions. Insomma, c’è da credere che darà l’assalto all’area nerazzurra sin dal primo minuto", spiega il Corriere dello Sport.