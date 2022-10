Barcellona-Inter, i precedenti: bilancio in favore dei catalani, ma i nerazzurri…

I numeri delle sfide tra i catalani e i nerazzurri alla vigilia della gara di ritorno del Camp Nou di Champions League

Alessandro De Felice

Mancano due giorni all'inizio della quarta giornata del Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League. L'Inter, dopo la pesante vittoria in casa contro il Barcellona, affronterà nuovamente gli uomini di Xavi, andando questa volta al Camp Nou. Il big match è in programma mercoledì 12 ottobre alle 21.

PRECEDENTI INTER-BARCELLONA

Sono 15 le sfide nelle competizioni europee tra Inter e Barcellona, che si affrontano nuovamente otto giorni dopo la vittoria per 1-0 dei nerazzurri a San Siro.

Il bilancio delle sfide con i blaugrana è a favore dei catalani. In Champions League l'Inter ha battuto il Barça in due occasioni. Nella gara d'andata della scorsa settimana e per 3-1 a San Siro nella semifinale d'andata della Champions, giocatasi nel 2010. In totale nella massima competizione europea sono 11 i confronti, con 6 vittorie catalane, 2 nerazzurre e 3 pareggi.

In campionato il Barcellona sta dando vita a un testa a testa con il Real Madrid. Entrambe le squadre sono in testa con 22 punti in 8 giornate. Nell'ultima gara della Liga ha vinto 1-0 contro il Celta Vigo grazie al gol di Pedri.

