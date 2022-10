Barcellona-Inter, sfida decisiva in Champions: per i bookie catalani favoriti

Le quote e il pensiero dei bookmakers in vista della sfida del quarto turno del Gruppo C di Champions League

Alessandro De Felice

Novanta minuti che possono cambiare il destino di una stagione. L’Inter vola in Spagna dove, domani sera, giocherà un match decisivo per proseguire la corsa in Champions League. Il Campo Nou è il palcoscenico della sfida tra nerazzurri e Barcellona dove, nessuna delle due, può permettersi passi falsi. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, i catalani hanno voglia di rivincita e partono nettamente favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,44 contro il 6,75 del blitz dell’Inter mentre si scende a 4,75 per il pareggio.

I milanesi hanno espugnato lo stadio del Barça solo una volta, nel 1970 quando si imposero 2-1: lo stesso risultato esatto, domani, pagherebbe 21 volte la posta mentre quello in favore dei blaugrana si gioca a 8,50. Sia Barcellona che Inter prediligono un gioco offensivo tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,95, appare nelle corde della sfida. Entrambe, inoltre, dispongono di tiratori dalla distanza: un gol da fuori area, come accaduto all’andata, si gioca a 3,50.

Robert Lewandowski, 89 gol in 109 presenze in Champions League. L’attaccante polacco del Barcellona, rimasto a secco a San Siro, vuole rifarsi davanti ai propri tifosi: sbloccare la gara diventando il primo marcatore della sfida è in quota a 4,00. Lautaro Martinez, già in gol al Camp Nou, punta a ripetersi, opzione offerta a 4,50.

(Fonte: Agipro)