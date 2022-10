Barcellona-Inter: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Dove vederla in tv e streaming

Dove seguire in diretta la gara tra i catalani e i nerazzurri di Inzaghi, in programma questa sera al Camp Nou

Questa sera andrà in scena la quarta giornata del Gruppo C della fase a gironi della UEFA Champions League. L'Inter, dopo la pesante vittoria in casa contro il Barcellona, affronterà nuovamente gli uomini di Xavi, andando questa volta al Camp Nou.

Barcellona-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console.